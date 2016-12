Stockmann lebt glücklich und zufrieden mit seiner Frau und den drei Kindern, als ihn plötzlich ein Hündchen schnappt und wegschleppt. Damit beginnt für ihn eine dramatische Reise. Er muss zum Nestbau, als Schwert, als Bumerang und Stift herhalten und landet schließlich im Kamin und wäre dem Tode geweiht, käme nicht Santa vorbei, dem der Stockmann behilflich sein kann. Zum Dank nimmt er ihn auf seinem Schlitten mit und bringt ihn nach Hause zurück. "Stockmann" ist die vierte Buchadaption eines Julia-Donaldson-und-Axel-Scheffler-Bilderbuchs von Produzent Michael Rose (Magic Light Pictures). Der Film wurde bereits auf drei internationalen Festivals ausgezeichnet: Als bester Animationsfilm erhielt er beim Shanghai Festival einen "Magnolia Award" sowie beim Banff World Media Festival in Kanada den "Rocky Award". Beim französischen Filmfestival Annecy gewann der Animationsfilm den "Cristal" in der Kategorie "Bestes TV-Programm". "Stockmann" ist eine BBC/ZDF-Koproduktion und ist in den Triggerfish Studios in Cape Town, Südafrika, animiert worden. Free-TV-Premiere