Helene Fischer ist derzeit eine der beliebtesten Schlagersängerin im deutschsprachigen Raum. In ihrer eigenen Weihnachtsshow treten internationale und nationale Musikgrössen zusammen mit ihr auf. Sie spannt dabei den Bogen weit über die Schlagermusik zur Pop-, Musical-, Akrobatik- und Comedyszene. Sogar auf das Glatteis wagt sich Helene Fischer dieses Mal, zusammen mit zwei Eiskunstlaufprofis der "Art on Ice"-Show. Ganz besonders freut sich Helene Fischer auf ihren Stargast Tom Jones. "The Tiger", wie ihn seine Fans liebevoll nennen, ist eine Legende im internationalen Showbusiness. Selbstverständlich hat er seinen Megahit "Sex Bomb" mit im Gepäck. Mit Melanie Oesch singt Helene Fischer ihren bisher grössten musikalischen Erfolg "Atemlos" in einer Jodelversion, begleitet von einer 24-köpfigen Alphornformation aus der Schweiz. Ausserdem dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein Wiedersehen mit bekannten Sängern wie Rainhard Fendrich, Roland Kaiser und Bill Ramsey freuen. Auch junge Musiker und Singer-Songwriter wie Tim Bendzko, Gregor Meyle, Olly Murs und der amerikanische Sänger und Komponist Gregory Porter sind ihrer Einladung gefolgt. Helene Fischer tritt zusammen mit der internationalen Schlagerband Klubbb3 auf, in der auch ihr Lebenspartner Florian Silbereisen mitwirkt. Sie präsentiert "Just Pretend" mit Elvis, der dabei auf einer Leinwand zu sehen ist. Dazu empfängt Helene Fischer Priscilla Presley, die frühere Ehefrau des King of Rock 'n' Roll. Und sie erzählt, wie es zu diesem Duett gekommen ist. Eine Hommage an den erfolgreichsten österreichischen Popsänger gibt es mit einem exklusiven Ausschnitt aus der Show "Falco - das Musical". Mitreissende Tänze und eine zauberhafte Inszenierung entführen das Publikum schliesslich in die magische Welt von "Mary Poppins".