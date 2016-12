An Weihnachten trifft Markus Lanz im Heiligen Land Menschen, die nach Frieden und Versöhnung zwischen den Religionen in dieser seit Jahrhunderten umkämpften Region streben. Er besucht dabei Jerusalem, die Geburtsgrotte in Bethlehem und das Abrahams-Grab in Hebron. In der Wüste trifft er Beduinen und ist Gast in einem Kloster. Dabei lernt er die Faszination dieser Gegend genauso kennen wie die Konflikte.