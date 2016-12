A-Z, das sind 27 Buchstaben mit 60 kleinen Geschichten über Weihnachtsbräuche aus und in Nordrhein-Westfalen. Vom ersten Adventskranz bis zum Zimtstern am Stiel. Chef-Weihnachtsmann Ludger Stratmann erklärt unter anderem, warum man in Dülmen nicht ohne Stein in der Hand die Kneipe betreten sollte, Stollen am besten im Stollen lagert, das Midwinterhorn über die holländische Grenze geblasen wird und gute Glaskugeln ruhig auf den Boden fallen dürfen, ohne zu zerbrechen. Und natürlich dampft der Ofen: Lebkuchen in Borgholzhausen, Printen in Aachen, Spekulatius in Castrop-Rauxel und Makronen zuhause. Alles hat seinen Platz. So kommt das Christkind vom Himmel nach Engelskirchen, der Nikolaus per Lastenkahn nach Rheine, der Weihnachtsmann mit dem Truck und 13.000 Engel ins Museum. Stratmann präsentiert den größten in Dortmund, den schief besungenen vom Minister und den selbst gesägten Tannenbaum aus dem Bergischen Land. Mutter Beimer schmückt ihn feierlich und Ranga Yogeshwar kann erklären, warum er in nur wenigen Sekunden in Flammen aufgeht. Der Schlitten hält an Lichthäusern, Lebkuchenhäusern, Rathäusern und Krippen. Schlittenhalt auch in Coesfeld: Der einzige Glimmer-Glanzbilder-Hersteller der Welt lüftet hier fast das Geheimnis, wie der Glimmer auf die Engel kommt. Wer die beste Kruste auf die Gans brutzelt - darum ringen eine Frau aus dem Rheinland und ein Mann aus Westfalen mit ihren traditionellen Rezepten. Aus dem Archiv kommen noch einmal Bilder des alten Klassikers "Wir warten auf das Christkind", die Xantener Turmbläser spielen zum Heiligen Abend und Herbert Knebel liest schlussendlich die Weihnachtsgeschichte, bevor auf der Zeche die Lichter ausgehen.