Die Frauen an der Seite des Bundespräsidenten tauchen in der Verfassung nicht auf, sie werden für ihre Arbeit nicht bezahlt - und doch ist der Anspruch an sie gewaltig. Die First Ladies sind Vorzeigefrauen der Macht, Modeikonen der Politik, sie sollen lächeln und schön aussehen, sich karitativ engagieren, rund um die Uhr arbeiten, sich für ihren Mann und das Land einsetzen. Es ist ein Leben im Fokus der Öffentlichkeit. Deutschlands First Ladies. Das Erstaunliche ist: Seit 1949 haben sie alle Herausragendes geleistet. Sie haben maßgeblich das Bild der deutschen Familie geprägt. In ihrem Handeln wurden sie zum Synonym ihrer jeweiligen Dekade und schritten erstaunlich oft der Entwicklung voran, ja brachen sogar manch ein Tabu. Sie veränderten - wenn auch leise - Deutschland. Seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland haben elf Frauen dieses Land im Stillen, aber nachhaltig geprägt. Elf Biografien, die zusammen betrachtet deutsche Geschichte erzählen. Die First Ladies antworteten, jede auf ihre Art und Weise, auf eine sich verändernde politische Kultur und den Lauf der Zeit. So wurden sie zum Spiegel der Gesellschaft und haben geholfen, diese Republik zu beeinflussen: Elly Heuss-Knapp, Wilhelmine Lübke, Hilda Heinemann, Mildred Scheel, Veronica Carstens, Marianne von Weizsäcker, Christiane Herzog, Christina Rau, Eva Luise Köhler, Bettina Wulff und Daniela Schadt.