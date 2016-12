Der Jahrhundertbesuch - Die Königin in Deutschland Heute | WDR | 14:35 - 15:20 Uhr | Dokumentation Infos

Am 18. Mai 1965 kam die damals 39-jährige Queen Elizabeth II. für elf Tage zu einem Versöhnungsbesuch in die BRD. Die Menschen haben sie begeistert empfangen. Archivbilder und Zeitzeugen erzählen. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokumentation, D 2015