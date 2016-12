Wie ein Märchenschloss thront die Wasserburg Anholt im westlichen Münsterland. In der neuen Folge der WDR-Reihe Adelsdynastien in NRW besucht Julia Melchior die fürstliche Familie zu Salm-Salm. Hausherr Carl Philipp Fürst zu Salm-Salm empfängt Julia Melchior in winterlicher Kulisse und führt sie durch die Geschichte des Schlosses und seiner Familie. Die imposante Wasserburg liegt in der Gemeinde Isselburg, auf halber Strecke zwischen Köln und Amsterdam. Der einst mittelalterliche Wehrbau wurde um 1700 zu einem Barockschloss ausgebaut, als Anholt in den Besitz derer zu Salm-Salm überging. Damit hat die Fürstenfamilie auch Verantwortung übernommen in der Region nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Und man dankt es der Familie: Zum 80. Geburtstag von Fürst Carl Philipp im Mai 2013 findet sich nicht nur der deutsche Hochadel sondern auch nahezu die gesamte Gemeinde Isselburg ein. Die Verwaltung des Familienbesitzes hat Carl Philipp bereits an seinen Sohn Emanuel abgegeben. Vater und Sohn nehmen Julia Melchior mit auf Spurensuche durchs Schloss und zeigen erstmals Kuriositäten wie etwa die Kugel, mit der Kaiser Maximilian von Mexiko erschossen wurde. Sie haben viele spannende und amüsante Geschichten zu erzählen, die sich rund um die Familie und den Besitz ereignet haben. Zu Anholt gehören ausgedehnte Ländereien, die öffentlich zugänglich sind. Im fürstlichen Landschafts- und Wildpark, der Anholter Schweiz, sind unter anderem Rentiere, Wildkatzen und Luchse zu bewundern. Und sogar ehemalige Zirkus-Bären haben hier eine Heimat gefunden. Die Wasserburg ist nicht nur Residenz der Familie, sondern auch die beliebte Sehenswürdigkeit der Region. Hinter den malerischen Mauern verbirgt sich ein Museum: Die größte private Gemäldesammlung Nordrhein-Westfalens zieht Besucher aus aller Welt an den Niederrhein. Glanzpunkt der Sammlung und Stolz der Familie ist Rembrandts Meisterwerk "Das Bad der Diana mit Aktäon und Kallisto". Im Zweiten Weltkrieg wurde die jahrhundertealte Kunstsammlung in Sicherheit gebracht, denn Fliegerbomben zerstörten die Wasserburg zu 70 Prozent. Der Wiederaufbau hat mehr als drei Jahrzehnte gedauert und ist die Lebensleistung von Carl Philipp und seinem Vater. Sie machten Anholt wieder zu einem Märchenschloss, das auch gerne als Filmkulisse verwendet wird: Es war schon Schauplatz der Serie "Rivalen der Rennbahn" und diente 2011 in einer WDR-Verfilmung als Schloss von "Aschenputtel". Zu Besuch bei der fürstlichen Familie zu Salm-Salm nimmt Julia Melchior den Zuschauer mit auf eine beeindruckende Reise durch historische Schlosskulissen.