Kevin - Allein zu Haus Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:20 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Bei den McCallisters geht es drunter und drüber, da der Winterurlaub vor der Tür steht. Für die Launen des kleinen Kevin hat seine Mutter gerade keine Zeit, darum sperrt sie ihn in der Mansarde ein. Während er schläft, ist seine ganze Familie schon versehentlich ohne ihn nach Paris abgereist. Der kleine Schelm freut sich nach dem ersten Schreck auf sein erstes Weihnachtsfest allein. Doch dummerweise haben zwei Einbrecher das Haus im Visier, und so bekommt Kevin ungebetenen Besuch. Original-Titel: Home Alone Laufzeit: 125 Minuten Genre: Komödie, USA 1991 Regie: Chris Columbus FSK: 12 Schauspieler: Kevin McCallister Macaulay Culkin Harry Lime Joe Pesci Marv Merchants Daniel Stern Peter McCallister John Heard Marley Roberts Blossom Kate McCallister Catherine O'Hara