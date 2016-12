Der Forensiker Gil Grissom und sein Team arbeiten für die Polizei in Las Vegas. Sie klären Kriminalfälle an Hand der Spuren, die sie am Tatort finden: Ein Ehemann gibt an, einen betrunkenen Randalierer in Notwehr getötet zu haben, um seine Familie zu beschützen. Catherine untersucht den Tatort. Angeblich soll der Tote die Tür eingetreten haben. Doch Catherine fällt auf, dass der Tote unterschiedlich geschnürte Schuhe hat und der Ehemann eine Verletzung am Fuß...