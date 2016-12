Die Nanny nimmt Brighton mit auf eine wundersame Reise, um ihm die wahre Weihnachtsgeschichte zu verraten: Ein grausiger Wirbelsturm verschlägt Fran und Brighton zum Nordpol. Dort angekommen, trauen sie ihren Augen kaum: In weiter Ferne sehen sie den Weihnachtsmann. Aber der ist nicht fleissig bei den Vorbereitungen, sondern sitzt tief traurig im Schnee. Schluchzend erzählt er ihnen von seinem Leid: Die böse Eisprinzessin Cee Cee ist unzufrieden mit sich selbst und hadert mit der ganzen Welt. Deshalb will sie allen Kindern das Weihnachtsfest verderben und hat in ihrer Wut einen schrecklichen Schneesturm über das ewige Eis geschickt. Jetzt ist Santa Claus eingeschneit und findet seinen Schlitten nicht. Die Kinder müssen nun ohne ihn und die vielen schönen Geschenke ihr Weihnachtsfest verbringen. Fran und Brighton können nicht länger mit ansehen, wie unglücklich der Weihnachtsmann ist. Schliesslich ist Weihnachten das Fest der Liebe und der Freude. Sie müssen etwas unternehmen...In dieser Episode erwartet die Zuschauer ein ganz besonderes Highlight: Die beliebte Realserie wurde für eine Episode in die Welt des Zeichentricks versetzt. Entstanden ist ein Special, das ein komplett animiertes Märchen erzählt, in dem sämtliche Protagonisten als Zeichentrickfiguren auftreten.