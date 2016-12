Die DTM hat wieder einmal gezeigt, warum sie als die am härtesten umkämpfte Tourenwagenserie der Welt gilt. Zehn verschiedene Fahrer trugen sich im Jahresverlauf in die Siegerliste ein. Am Ende stand zum zweiten Mal Marco Wittmann im BMW ganz oben. Aber auch Audi und Mercedes hatten die Chance den Fahrertitel zu holen. Warum es nicht ganz gereicht hat zeigt die PS Reportage.