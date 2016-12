Dorfpfarrer Don Camillo (Fernandel) ist entsetzt, als ausgerechnet der kommunistische Kandidat Peppone (Gino Cervi) zum neuen Bürgermeister der italienischen Gemeinde Brescello gewählt wird. Die sympathischen Streitfälle zwischen den beiden kommunalen Persönlichkeiten bestimmen von nun an den Alltag des Dorfes und sind Grundlage der erfolgreichen fünfteiligen "Don Camillo und Peppone"-Reihe, die in den kommenden Wochen im ZDF ausgestrahlt wird. "Eine kleine Welt, ein Landstädtchen irgendwo in Norditalien" - das ist, so der Sprecher des Komödienklassikers, Schauplatz des Dauerzwistes von Dorfpfarrer Don Camillo (Fernandel) und dem kommunistischen Bürgermeister Peppone (Gino Cervi). Der Streit beginnt am Wahltag, an dem die Kommunisten in Brescello die Mehrheit gewinnen. Mit dem Läuten seiner Kirchenglocken verhindert Don Camillo die Eingangsrede des neuen Bürgermeisters. Unter der Bevölkerung des Städtchens setzt sich der Konflikt zwischen Kommunisten und Konservativen fort: Die monarchentreue Lehrerin Christina weigert sich, dem neuen Stadtrat Nachhilfestunden im Lesen und Schreiben zu geben und die benachbarten Familien Brusco und Filotti verschwenden all ihre Energien darauf, sich gegenseitig zu bekriegen. Dabei bemerken sie nicht, dass ihre beiden Sprösslinge, Mariolino und Gina, sich ineinander verliebt haben und ihrem tragischen Schicksal nun ein Ende setzen wollen. In solchen Notsituationen arbeiten Pfarrer und Bürgermeister doch eng zusammen und können die beiden retten. Mit intelligentem Humor und zwei liebenswürdigen Streithähnen bleibt der italienisch-französische Klassiker "Don Camillo und Peppone" seit nunmehr fast 60 Jahren ein ungebrochenes Filmvergnügen. Beruhend auf den gleichnamigen Romanen von Giovannino Guareschi entstanden fünf Filme mit dem unschlagbaren Duo Fernandel/Gino Cervi. 1971 verstarb Fernandel während der Dreharbeiten zum sechsten Teil, "Don Camillo und das rothaarige Mädchen", an Lungenkrebs.