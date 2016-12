Das 41 000 Quadratmeter große Hunziker-Areal in Zürich Oerlikon war früher Standort der Betonfabrik Hunziker. Seit 2014/15 bietet das Areal Wohnraum für 1200 Personen und etwa 150 Arbeitsplätze. Hier sind die unterschiedlichsten Lebens- und Wohnformen anzutreffen. Die Bevölkerung ist bunt gemischt und multikulturell. Die Bewohnerinnen und Bewohner: - Michael Ferndandez muss an Heiligabend arbeiten, sein Tag beginnt früh am Morgen. Er arbeitet im Zürcher Triemlispital in der Onkologie. Für manche seiner Patientinnen und Patienten sind dies die letzten Weihnachten. - Leo Zhong kommt ursprünglich aus China. Für seinen Schatz möchte er zum ersten Mal im Leben eine Weihnachtsgans kochen. Das ist allerdings gar nicht so einfach. - Edith Wüest hat eine kognitive Beeinträchtigung. Sie möchte Heiligabend alleine verbringen. Zuerst besucht sie aber das Grab ihrer Eltern und Grosseltern. - Theresa Valeska von Moorburg und Julian Stauffer leben zusammen mit ihren beiden Kindern in einer Wohngemeinschaft. Es ist hier stets ein munteres Kommen und Gehen. Für das Abendessen haben sie Grosses vor. - Thomas Badger und Jelena Pfister feiern zum ersten Mal zusammen Weihnachten. Für den gebürtigen US-Amerikaner Thomas ist dies ein schwieriger Tag. Mit Weihnachten verbindet er einen großen Schicksalsschlag. - Maria Penalver lebt mit ihrer Tochter Claire zusammen. Weihnachten ist für die beiden Frauen ein buntes, fröhliches und temperamentvolles Fest. Maria möchte sich auch bei den Personen bedanken, die ihr in ihrer schwierigen Jugend geholfen haben.