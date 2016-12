Der Herr der Ringe - Die zwei Türme Heute | Pro7 | 20:15 - 23:50 Uhr | Fantasyabenteuer Infos

Von ihren Gefährten getrennt, machen sich Frodo (Elijah Wood, r.) und Sam (Sean Astin) auf den Weg nach Mordor. Hilfe bekommen sie ausgerechnet von Gollum. Ihre Freunde Merry und Pippin können den Orks entkommen und treffen im Fangornwald mächtige Verbündete. Gemeinsam mit Aragorn, Gimli und Legolas treten sie gegen den bösen Zauberer Saruman an, der in den Katakomben Isengards eine Armee von Uruk-hais aufbaut. Original-Titel: The Lord of the Rings: The Two Towers (Special Extended Edition) Laufzeit: 215 Minuten Genre: Fantasyabenteuer, NZ, USA 2002 Regie: Peter Jackson FSK: 6 Schauspieler: Frodo Beutlin Elijah Wood Samweis Gamdschie Sean Astin Gandalf Ian Mc Kellen Aragorn Viggo Mortensen Arwen Undomiel Liv Tyler Legolas Orlando Bloom