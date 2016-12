Das WTCC-Jahr 2014 ist zu Ende. Zwölf Stationen und insgesamt 24 Rennen liegen hinter den Piloten und ihren Teams. Wie auch in der vergangenen Saison bereits fuhr das Team von Citroëen in ihrer eigenen Liga. Den Konstrukteurstitel heimste der französische Rennstall bereits in China vorzeitig ein: der Vorsprung durch ihre Piloten López, Loeb und Muller war einfach zu deutlich für den Zweitplatzierten Honda-Stall. Und auch die Fahrer-WM wurde bereits vor dem letzten Rennen entschieden. Mit einem Sieg und einem sechsten Platz in Suzuka (Japan) gewann der Argentinier José Maria López zum ersten Mal in seiner Karriere den WTCC-Titel. Der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb landete in seiner Premierensaison auf Anhieb auf Platz zwei und spülte so Titelverteidiger Ivan Muller auf Platz drei. Eurosport blickt noch einmal zurück auf ein Jahr voller Highlights in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. - Highlights der zwölf Saisonstationen von März bis November