Schneewittchen ist so glücklich: Endlich hat sie einen Sohn und Thronfolger geboren. Rumpelstilzchen aber droht, das Baby zu entführen, errät die Mama seinen Namen nicht. In ihrer Not bittet die Schöne ihre früheren Mitbewohner um Hilfe. - Fortsetzung der Märchenparodie mit Coautor Otto Waalkes.