"Rocco und die Herzschrittmacher" haben das Leben zwischen Tourneen und Fernsehauftritten ausgekostet und auch ein wenig satt. Der Rückkehr ins Altersheim folgt die Ernüchterung. Hier können sie nicht glücklich werden. Also beschließen sie, das Heim zu kaufen. Allerdings ist vom großen Geld ihrer Musik-Karriere nichts mehr da. Die Bankenkrise hat's verschluckt. Ein neuer Hit muss her und zwar schnell. Nach ihrem großen Hit "Live is Life" haben "Rocco und die Herzschrittmacher" ihren Ruhm mit zahllosen Auftritten ausgekostet. Aber auch wenn sie sich mit ihrer Musik jünger fühlen, sind sie es doch nicht geworden. Nach dem Schwächeanfall eines Bandmitglieds beschließt die Gruppe, allen voran Degenhard und Sissy, die Tournee zu beenden. Rocco nimmt das schweren Herzens zur Kenntnis. Und so kehrt man in die Seniorenresidenz zurück, wo inzwischen Roccos Flamme Marina die Heimleiterin ist. Die sanfte Marina hat die harte Tour ihrer Vorgängerin Frau Glück zwar eingestellt, aber nun schlägt das Pendel gewaltig in die andere Richtung aus. Die alten Menschen werden behandelt wie kleine Kinder. Revoluzzer wie Degenhart und Sissy sehen hier keine Zukunft. "Der Himmel soll warten", sagt Sissy immer, nach einem Lied, das sie im Radio aufgeschnappt hat. Als publik wird, dass das Heim verkauft werden soll, hat Degenhard eine Idee. Die Bewohner sollen den Laden kaufen und ihn dann so gestalten, wie sie es für richtig halten. Der spontane Jubel verebbt, als sie feststellen, was das Anwesen kosten soll. Einen Degenhard Schagowetz kann so ein Rückschlag nicht entmutigen. Die "Herzschrittmacher" müssen ja mit ihren CD's und Auftritten massiv Geld verdient haben. Aber durch die Bankenkrise ist alles verloren. Degenhard hat eine Idee. Die "Herzschrittmacher" müssen noch einmal unter die Leute.