Zusammen mit ihrem Sohn Oskar und dessen Frau Liv betreibt Anna-Lisa Waldemar ein kleines Hotel auf Åland in den schwedischen Schären. Ohne Oskars Wissen ruft Anna-Lisa seinen Bruder Lasse und seine Schwester Jonna rechtzeitig zur Eröffnung der Sommersaison zu einer Art Familienrat zusammen. Lasse ist alleinerziehender Vater von Kim, die ihr Teenager-Leben in Stockholm nur ungern zurücklässt, um ihren Vater auf seiner Reise in die Provinz zu begleiten. Sie weiß nicht, dass es Lasse beruflich nicht so gut geht. Als Restaurantbesitzer hat er sich in mafiöse Machenschaften verwickeln lassen und muss nun aus der Hauptstadt fliehen. Jonna, die jüngste der Geschwister-Riege, arbeitet als Schauspielerin und feiert ihre ersten Bühnenerfolge. Sie ist in den Regisseur Manne verliebt. Nach der Ankunft auf Åland kommt es zur Konfrontation mit der Mutter, zu der die Kinder ganz unterschiedliche Beziehungen haben. Anna-Lisa verhält sich geheimnisvoll: Sie will mit ihren Söhnen und ihrer Tochter separat sprechen und kommuniziert mit ihnen nur in mysteriösen Halbsätzen. Ehe jedoch die Geschwister herausfinden können, worum es geht, ist Anna-Lisa spurlos verschwunden. Oskar, Lasse und Jonna ahnen noch nicht, dass sich dadurch ihre Pläne nicht nur für den kommenden Sommer, sondern vielleicht auch für ihr ganzes Leben ändern werden.