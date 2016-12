Mit fast 80 Jahren hat sich Woody Allen, Autor, Regisseur, Schauspieler, Comedian und Musiker, zu einem Film über sein Leben und seine künstlerische Arbeit, bereit erklärt. Eineinhalb Jahre lang durfte der Emmy-Gewinner und Oscar-nominierte Filmemacher Robert Weide die öffentlichkeitsscheue Filmlegende begleiten. Entstanden ist ein einzigartiges Filmporträt, das Einblicke in das sehr private Leben und den kreativen Schaffensprozess der Filmlegende Woody Allen gewährt. Der Film beginnt mit Allens Kindheit und seinen ersten Aufträgen im Jugendalter als Gag-Schreiber für Komiker und Publizisten. Er zeigt die Beständigkeit von Allens Karriere im Verlauf der Zeit: von seiner Arbeit als TV-Autor für "Sid Caesar" in den 1950er- bis 1960er-Jahren, als Stand-up-Comedian und regelmäßiger Gast bei TV-Talkshows bis zu dem Drehbuchautor und Regisseur, der über 40 Jahre lang im Durchschnitt einen Film pro Jahr macht. Weide dokumentiert sowohl Allens frühe Filme wie "Bananas" als auch dessen Oscar-Favoriten "Manhattan" und "Bullets Over Broadway" bis hin zu jüngsten Erfolgen wie "Match Point" und "Midnight in Paris".