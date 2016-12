In aller Freundschaft Heute | NDR | 12:10 - 12:55 Uhr | Arztserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der 17-jährige Niko Wittmann ist ein ehrgeiziger Sportler. Beim täglichen Lauftraining bricht er plötzlich zusammen. Mit einem Unterarmbruch kommt Niko in die Sachsenklinik, wo Professor Simoni die Behandlung übernimmt. Doch während der OP kommt es zu unerwarteten Herzrhythmusstörungen. Der Eingriff muss abgebrochen werden. Auf der Suche nach einer medizinischen Erklärung hat Simoni schnell einen Verdacht. Niko könnte unter Bulimie leiden. Die auffällig schlechten Laborwerte scheinen dies zu bestätigen. Nikos Mutter Bettina findet den Verdacht absurd und beschuldigt Professor Simoni, eine voreilige Diagnose getroffen zu haben. Auch Niko selbst streitet vehement ab, unter einer Essstörung zu leiden. Ohne die Ursache für seinen schlechten Zustand gefunden zu haben, kann er jedoch nicht operiert werden. Zudem steht Niko vor der Aufnahmeprüfung an der Sportuniversität. Marie Stein ist wieder glücklich mit Steffen liiert, wovon ihr Vater Martin jedoch wenig begeistert ist. Er trägt Steffen nach, dass er Marie vor einiger Zeit verlassen und sich stattdessen mit der oberflächlichen Janina eingelassen hatte. Auch wenn Marie und Steffen das mittlerweile geklärt haben, hat Martin große Bedenken. Diese werden noch bestätigt, als er und Otto bei einem Barbesuch Steffen und seine angebliche Exfreundin Janina sehen. Nun brennen bei Martin die Sicherungen durch. Untertitel: Auf dünnem Eis Laufzeit: 45 Minuten Genre: Arztserie, D 2014 Regie: John Delbridge Folge: 23 Schauspieler: Niko Wittmann Lennart Betzgen Bettina Wittmann Julia Bremermann Janina Kappel Tara Fischer Steffen Siebert Timon Wloka Marie Stein Henriette Zimmeck Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann