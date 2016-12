Es ist eine Welt, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann zieht: Die Welt der Modelleisenbahnen. In Kellern und Vereinsräumen entstehen detailverliebte Nachbauten ganzer Städte und Regionen. Die große Realität im Kleinen nachgebaut. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit besinnen sich viele Fans auf ihre eigene Modellbahn-Geschichte. Auf die ersten Startbausätze, die nicht selten der Weihnachtsmann als Geschenk gebracht hat. In LexiTV geht es unter anderem um Vergangenheit und Gegenwart des Traditionsherstellers Piko, um die größte Modellbahnanlage der Welt und natürlich um jede Menge Loks, Waggons und Schienenschätze.