Lester hat nach den Ereignissen der vergangenen Wochen Selbstvertrauen gewonnen und beeindruckt damit seine Kollegin Linda. Molly ist immer noch davon überzeugt, dass Lester etwas mit den Morden zu tun hat, wird aber von ihrem Chef abgewiesen. Ein Jahr später: Molly (Allison Tolman) und Gus (Colin Hanks) sind verheiratet und haben ein Kind bekommen. Auch Lester (Martin Freeman) hat inzwischen wieder geheiratet und ist mit seiner neuen Frau Linda nach Las Vegas gereist, um eine Auszeichnung als Versicherungsverkäufer des Jahres in Empfang zu nehmen. In einer Bar erkennt Lester Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) wieder und spricht ihn an - ein fataler Fehler. Die Folgen der Serie "Fargo" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar.