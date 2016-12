Am zweiten Tag des großen Finales in Koblenz überrascht Johann Lafer die fünf verbliebenen Finalisten mit zwei weihnachtlichen Aufgaben. Zwei Teams scheiden heute aus. Unter Zeitdruck müssen sie süßen Christbaumschmuck in drei verschiedenen Varianten backen. Außerdem wünscht sich die Jury einen Stollen. Nach der Verkostung entscheiden Johann Lafer, Ian Baker und Eveline Wild, welche beiden Teams den Wettbewerb verlassen müssen.