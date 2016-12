Slalom der Herren in Madonna di Campiglio/Italien, 2. Lauf. Auf Rekordjagd: Marcel Hirscher kann der erste alpine Rennläufer werden, der zum sechsten Mal den Gesamtweltcup gewinnt – und das auch noch in Serie. Der Triumph des Salzburgers im ersten Slalom der Saison in Levi (Finnland) war der 40. Weltcupsieg des „Flying Dutchman“, dessen Mutter Sylvia Niederländerin ist. Eine letzten Sonntag in Alta Badia folgte im Riesenslalom Sieg Nummer 41. Österreichs dreimaliger Sportler des Jahres wedelte 2015 in Madonna auf Platz zwei hinter Norwegens Henrik Kristoffersen. - Slalom Herren, 2. Lauf