Die Grand Lady ankert in der Nähe der idyllischen Whitsunday-Inseln am Great Barrier Reef. Für 60 Crewmitglieder und die Praktikantinnen Isabell, Laura und Agnes ist dieser Tag ein absoluter Höhepunkt: Sie haben frei bekommen! Weiße Sandstrände und kristallblaues Wasser warten. Nur Lagerpraktikant Steven hat die Anmeldung für den Crew-Ausflug verschlafen! Fußballstar Nadine Angerer gibt den Kreuzfahrern Steffen und Christine eine private Fitness-Stunde. Dafür dürfen sich danach beide entspannen, wenn sie in aller Seelenruhe Wallaby-Babys aufpäppeln. Reiseleiter Bernd hat Stress beim Tenderboote koordinieren.