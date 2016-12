Weihnachten, das ist das Fest der Liebe, Besinnlichkeit und Ruhe! Von wegen, ein Frusterlebnis jagt das nächste. Die Geschenke sind blöd, der Tannenbaum ist eine Katastrophe, die Familie nervt und die Stimmung ist hin. Genau das passiert in "Frohes Fest". Hier nehmen Komiker das Besinnliche aufs Korn, hier treiben Comedians in Sketchen, Lesungen und Witzen den Irrsinn auf die Spitze. Hier veräppelt Loriot den Heiligen Abend, verpatzt Mr. Bean das Truthahnessen mit seiner Freundin, will Hape Kerkeling endlich den Weihnachtsmann enttarnen. Lachen und gute Laune sind dabei garantiert. Frohes Fest!