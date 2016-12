Als das Ehepaar Gottfried und Lisbeth Weihnachten feiert, bringt die einzige Tochter Barbara überraschend einen Mann aus Betlehem mit: Ihr neuer Freund Kamal ist Palästinenser, Moslem und er will Pilot werden. Der eifersüchtige Gottfried versucht, den charmanten Orientalen mit psychologischer Kriegsführung zurück in die Wüste zu schicken. Schöne Bescherung: Als der norddeutsche Dampferkapitän Gottfried und seine bayerische Frau Lisbeth in ihrem Haus am Ammersee Weihnachten feiern, bringt die einzige Tochter Barbara ihren neuen Schwarm mit nach Hause. Ihr Freund kommt aus Betlehem, ist Palästinenser, Moslem und will Pilot werden. Ausgerechnet zum Fest der Liebe bricht ein Kampf der Kulturen aus. Als Barbara schwanger wird und Kamals bunte Verwandtschaft aus Betlehem anreist, kommt es zum interkulturellen GAU: katholische oder islamische Trauung? Während Kamal sich den gut gemeinten, aber dominanten Integrationsbemühungen von Lisbeth widersetzt, entdeckt Gottfried, dass der fremde Schwiegersohn ihm ähnlicher ist als er dachte. Auch Gottfried hat vor 30 Jahren für seine Frau die norddeutsche Heimat verlassen und ist aus Liebe zum katholischen Glauben konvertiert. Gottfried begreift, dass es jetzt allein an ihm liegt, eine mutige Brücke über den kulturellen Abgrund zu bauen. Er führt die zersprengten Familien wieder zusammen ... und vollzieht als souveräner Kapitän auf seinem Schiff die Hochzeit seiner Tochter mit dem Fremden, der zum Freund geworden ist.