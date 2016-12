Das neue Special: Bei Günther Jauch und beim Kultklassiker ist alles möglich! In einer Doppelfolge spielen bei "Wer wird Millionär? - Das Winnetou-Special" acht Kandidaten in einer klassischen Auswahlrunde um den Platz in der Mitte. Die Fragen der Auswahlrunde sind zum Thema 'Winnetou'. Der normale Spielmodus ist leicht modifiziert. Der Moneytree wird mit normalen Fragen (Ausnahme siehe 'Winnetou-Frage') und den üblichen Gewinnsummen bestückt. Das neue Special präsentiert sich mit verschiedenen, thematisch passenden Winnetou-Elementen, wie z.B. spezielle Fragen, spezielle Joker und Filmausschnitte aus dem hochkarätig besetzten RTL-Event-Dreiteiler. Die Joker: Jeder Kandidat hat drei Joker. Diese sind leicht abgewandelt. Es bleiben der Publikums- und der Zusatzjoker. Der Joker "Zielscheibe" entspricht dem 50:50 Joker. Die Kandidaten dürfen insgesamt dreimal mit Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe schießen. Treffen sie dabei zwei Mal die inneren Farbkreise gelb oder rot, entfällt je eine falsche Antwort. Treffen sie bei drei Versuchen nur einmal, entfällt auch nur eine falsche Antwort. Treffen die Kandidaten kein einziges Mal, haben sie diesen Joker verspielt. Neue Sicherheitsstufe: Zu Beginn des Spiels legt der Kandidat fest, bei welcher Frage zwischen 1 und 10 er eine 'Winnetou'-Frage gestellt bekommen möchte. Diese Frage ist zugleich seine (einzige) Sicherheitsstufe. Und natürlich gibt es im Set einen Marterpfahl! Welcher Winnetou-Fan tritt eine Heldenreise an und wer holt die Million?