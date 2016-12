2015 war es 150 Jahre her, dass die Schelmenstreiche von Max und Moritz zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Seitdem wurde das Buch in unzählige Sprachen übersetzt, immer wieder neu aufgelegt und in zahlreichen Adaptionen weitererzählt. Die Dokumentation nimmt das Jubiläum zum Anlass und spürt dem Einfluss nach, den Max und Moritz bis in unsere Tage auf Comics, Kinderbücher und die Kindheitserinnerungen zahlloser Menschen haben.In sieben Episoden spürt die Dokumentation, ausgehend von den sieben Max-und-Moritz-Streichen, dem Schelmenbuch nach: Was bedeutet es für heutige Kinder? Wo fand Wilhelm Busch seine Inspirationsquellen? Wie wurde es zum berühmtesten Kinderbuch? Ist Max und Moritz ein Erziehungsbuch? Oder der erste deutschsprachige Comic? Und wie hat das Buch nachfolgende Generationen geprägt?