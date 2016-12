Grandios besetzte, zur Gänze in Wien mit viel Charme und Verve in Szene gesetzte, zarte Liebesgeschichte. Ein Freundschaftsdienst eröffnet dem verträumten Maler Jarek fesselnde Perspektiven. Stück für Stück beginnt er über sich hinauszuwachsen. In den tragenden Rollen brillieren Manuel Rubey ('Altes Geld', 'Gruber geht'), Martina Gedeck ('Terror - Ihr Urteil'), Robert Palfrader ('Pregau') sowie die hochbegabte, blutjunge Tochter eines Wiener Symphonikers: Allegra Tinnefeld ('Die Stille danach'). Widerstrebend erklärt sich der ebenso gutherzige wie glücklose Künstler Jarek bereit, die Tochter seiner Ex-Freundin Alina zum Geigenunterricht zu bringen. Auf diese Weise kann die Alleinerzieherin endlich ihren Traumjob annehmen. Während Alina ein großer Stein vom Herzen fällt, entpuppt sich die kleine Lilia als ziemlich kratzbürstig und undankbar. Alle Mühen sind vergessen, als Jarek Bekanntschaft mit Lilias charmanter Geigenlehrerin Clara macht. Dummerweise hat diese allerdings drei Kinder und ist reich verheiratet.