Johanna ist sehr glücklich, bei ihrer Hochzeit mit Ferdi ihre Lüneburger Freunde zumindest per Videostream um sich zu haben. Als Theo ihr verrät, dass sie das Gelingen der Hochzeit Frau Klostermann zu verdanken hat, steht Johannas Versöhnung mit ihr nichts mehr im Wege. Bei Merle reißt Johannas Glück jedoch alte Wunden auf, zumal sie und Gunter unbedarft gefragt werden, ob sie nun auch wieder heiraten wollen. Die Erinnerung an die schmerzhafte Zeit mit Benita lässt sie innerlich auf Distanz gehen. So hilft es auch nicht, dass Sydney in Merle und Gunter das perfekte Paar sieht. Carla und Torben fragen sich angesichts einer rätselhaften SMS von Nicos, was dieser ihnen zum anstehenden Hochzeitstag schenken will. Als ein Marmorklotz geliefert wird, halten sie ihn für einen Tisch und schicken Nicos ein bemühtes Dankesfoto. Eliane und Mathis verleben eine fröhliche Nacht. Sie beginnt beim Aufpassen auf Hannes' Werkstatt, weil sie deren Schloss kaputt vorfinden, und endet in einem ausgelassenen Pizza-Frühstück.