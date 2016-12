Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Heute | ORF 1 | 07:00 - 07:25 Uhr | Animationsserie Infos

Im kleinen Tierladen taucht der Produzent einer bekannten TV-Show auf, in der Hunde ihre außergewöhnlichen Talente unter Beweis stellen können. Eigentlich will er Blythe nur nach dem Weg zum großen Tierladen fragen, doch als Zoe mitbekommt, wer da im Laden steht, greift sie ein. Die Hundedame überredet Blythe, den Produzenten davon zu überzeugen, dass Zoe die perfekte Kandidatin für seine Show ist. Original-Titel: Littlest Pet Shop Untertitel: Der Hunde-Wettbewerb Laufzeit: 25 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2012 Regie: Joel Dickie Folge: 21 Schauspieler: Ashleigh Ball Sam Vincent Peter New