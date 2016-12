Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Ferienanlage "Heidehof Bagenz" liegt im Nirgendwo und ist deshalb kaum zu finden. Der 45-jährige Besitzer Kai scheint sich verspekuliert zu haben, als er den idyllischen Hotel- und Gastronomiekomplex mitten in Brandenburg erworben hat. Die drei Kochprofis Frank Oehler, Nils Egtermeyer und Ole Plogstedt stehen vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Es geht hier weniger darum, die Küche von Chefkoch Christian zu verbessern, sondern um ein Konzept, mit dem man zahlende Gäste an diesen Ort bekommt. Untertitel: Heidehof Bagenz in Neuhausen Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Folge: 327 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets