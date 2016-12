Die Weihnachtszeit auf der Vorarlberger Alm bietet Geschichten über Menschen, die den Festtagen mit Ritualen, Geruhsamkeit und Gastfreundschaft einen sehr bodenständigen Charakter verleihen - fernab von überfüllten Pisten und Après-Ski-Trubel. Es bedarf schon einer dreistündigen Schneeschuhwanderung, um die Brüggele-Alp in 1.700 Metern Höhe zu erreichen. Oben angekommen, ist der Lohn für Leib und Seele einzigartig. Zum einen verzaubert der Blick über die Vorarlberger Gebirgszüge, zum anderen vermag es Hüttenwirtin Maria Müller, ihre Gäste mit der weithin berühmten Gerstensuppe und dem selbst gebackenen Birnbrot zu verwöhnen. Ein paar Kilometer weiter auf der Tschengla-Alm spannt Anton Kuttner Tag für Tag seine Huskies vor den Schlitten, um Weihnachtsurlaubern eine unvergessliche Tour zu bieten - kreuz und quer durch ein märchenhaftes Schnee-Wunderland. Für Anton Kuttner, den "Husky-Toni", eine glückliche Fügung, seine Liebe zur Natur auch im Beruf ausleben zu können. Wenn schließlich die Bürserberger Bläser unten im Brandnertal Einheimische und Gäste bei rieselndem Schnee in Weihnachtsstimmung versetzen, naht Heilig Abend. Für die Alm-Bauern in den österreichischen Bergdörfern ist er immer wieder Anlass, dem Vieh Dank für die Treue zu sagen und es zu bescheren. So gibt es für Pferde eine große Extraportion Heu, gefüllt mit Äpfeln und getrocknetem Brot. "Heilig Abend mit den Tieren" - ein Brauch, an dem alle Generationen der bäuerlichen Familien teilnehmen.