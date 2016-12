Frauen - nein danke. Bubi und seine sechs Zwergenkumpel sind extra in den Wald gezogen, um der holden Weiblichkeit möglichst fern zu sein. So hält sich die Begeisterung darüber in Grenzen, dass nun Schneewittchen bei ihnen einzuziehen gedenkt. Dennoch gewöhnt man sich aneinander. Die Harmonie findet mit dem Besuch eines weiteren Weibsbilds ein jähes Ende...