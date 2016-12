Die Hüter des Lichts Heute | VOX | 20:15 - 22:05 Uhr | Animationsfilm Infos

Allen Kindern droht in Zukunft ein böses Erwachen! Pitch Black, der Meister der Albträume, will die Gedanken der schlafenden Kleinen manipulieren und Angst und Schrecken verbreiten. Seinen fiesen Plänen steht jedoch eine mächtige Gemeinschaft gegenüber: Weihnachtsmann, Zahnfee, Osterhase und Sandmann kämpfen zusammen für Hoffnungen, Träume und Erinnerungen. Werden die prominent besetzten Hüter des Lichts Pitch und die dunkle Bedrohung abwehren können? Original-Titel: Rise of the Guardians Laufzeit: 110 Minuten Genre: Animationsfilm, USA 2012 Regie: Peter Ramsey FSK: 6