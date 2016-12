Als der Kammerjäger Henner Bocht gerade von einem Einsatz wiederkommt, reißt eine mächtige Explosion seinen Lieferwagen in Stücke. Nur durch Zufall entkommt er dem Anschlag. Heldt ermittelt. Bocht, nur leicht verletzt, erzählt ihm und Hauptkommissar Grün, dass es Terroristen auf ihn abgesehen haben, die in Bochum eine Kakerlaken-Seuche in Gang setzen wollen. Grün ist skeptisch ob dieser Argumente: War Bocht unvorsichtig mit den Chemikalien in seinem Auto? Frau Dr. Holle findet tatsächlich Hinweise auf eine ferngesteuerte Bombe im Wagen. Hat der etwas verschrobene Kammerjäger irgendwelche anderen Feinde? Sein junger Kollege Jens Seiffert steht in Konkurrenz zu ihm, Restaurantbesitzerin Nadja Liebknecht hat nach dem Schädlingsbefall, den Bocht beim Ordnungsamt angezeigt hatte, starke Umsatzeinbußen zu verzeichnen. Während seiner Ermittlungen trifft Kommissar Heldt auf Steffi, eine Liebschaft aus alten Zeiten. Bei dem unverhofften Wiedersehen mit der hübschen Versicherungsmaklerin sprühen sofort die Funken. Aber die Begegnung macht Heldt auch klar, dass er seine Gefühle für Ellen nicht so einfach über Bord werfen kann.