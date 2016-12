Geschichte der Technik - Trinkwasser, Kanalisation & Co. Heute | ZDF info | 18:45 - 19:30 Uhr | Dokureihe Infos

Jahrhundertelang hat unsauberes Wasser unzählige Menschenleben gekostet. Doch in den letzten 150 Jahren hat sich vieles verändert - durch radikale Aktionen wie die Chlorattacke von John Leal. Geniale Ideen oder Erfindungen sind meist nicht aus plötzlichen Geistesblitzen heraus entstanden. Vielmehr sind die Innovationen, die uns den Weg in die Moderne aufgezeigt haben, langsam und über einen längeren Zeitraum gewachsen. Original-Titel: How We Got to Now Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokureihe, GB, USA 2014