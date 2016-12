The Mentalist Heute | Kabel eins | 09:25 - 10:20 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ein Mord innerhalb der Mafia beunruhigt die Polizeibehörden. Man befürchtet, dass die Schüsse auf Gabriel Porchetto junior einen Bandenkrieg auslösen könnten. Der Vater des Opfers, Familienboss Porchetto senior, bleibt Patrick Jane gegenüber verschlossen und sucht womöglich auf eigene Faust nach dem Täter. Die Befragungen von Lisbon und Jane ergeben außerdem ein unklares Bild, denn trotz einiger Anwesender will niemand der Vorfall im Pool des Hauses genau gesehen haben. Untertitel: Allein in der Wildnis Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2012 Regie: Bruno Heller Folge: 12 FSK: 6 Schauspieler: Patrick Jane Simon Baker Teresa Lisbon Robin Tunney Kimball Cho Tim Kang Wayne Rigsby Owain Yeoman Grace Van Pelt Amanda Righetti Sarah Harrigan Jillian Bach Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets