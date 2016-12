Natascha erfährt von einem Casting für eine Rolle in Naomis neuem Film und meldet sich prompt dafür, um damit ihre Autobiografie finanzieren zu können. Doch Natascha soll in ihrer Rolle Kampfsport betreiben und versucht sich zunächst erfolglos als Autodidaktin. Frustriert bittet sie Nils um Hilfe. Um keinen Verdacht auf sich zu lenken, willigt Nils zunächst in das Training ein. Charlotte wird Zeugin, wie Nils sich heftig weigert, Natascha weiterhin zu trainieren - Adrian weiß nicht, wie er mit der dunklen Vergangenheit seines Vaters umgehen soll. Seine Idee, zur Polizei zu gehen, schlägt ihm William aus dem Kopf, da er Susan dadurch als Mitwisserin belasten würde. Als Adrian überlegt, seine "Fürstenhof"-Anteile zu verkaufen und das Geld zu spenden, ist Desirée entsetzt. Williams und Claras Abend im Bräustüberl wird doch noch ein voller Erfolg. Sie tanzen bis in die Morgenstunden und William bringt Clara nach Hause, ohne ihr Avancen zu machen. Clara wiederum fragt sich, ob sie dabei ist, sich in William zu verlieben. Nach der Nacht mit David hat Tina das Gefühl, Oskar betrogen zu haben, während David sich wieder Hoffnungen auf sie macht. Tina muss sich eingestehen, dass sie wieder Gefühle für David entwickelt hat. André erfährt derweil, dass das Fabergé-Ei auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht ist.