How to Get Away with Murder Heute | VOX | 23:05 - 00:00 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Ereignisse der letzten Zeit haben bei allen ihre Spuren hinterlassen. Wes leidet unter Schlafproblemenn, doch sein Versuch, sich einfach Schlaftabletten verschreiben zu lassen, endet mit der Zwangseinweisung in die Psychiatrie. Annalise ist total erschöpft, muss aber zu einem Gerichtstermin, um den Deal für ihren neuen Mandanten Jason festzumachen. Doch dann meldet sich die Mutter des von Jason getöteten Tyler zu Wort und fordert ein Mitspracherecht bei dessen Bestrafung. (SV1) Original-Titel: How to get away with murder Untertitel: Absolution Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: Bill D'Elia Folge: 11 FSK: 12 Schauspieler: Annalise Keating Viola Davis Nate Lahey Bill Brown Laurel Castillo Karla Souza Frank Delfino Charlie Weber Rebecca Sutter Katie Findlay Wes Gibbins Alfred Enoch Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets