Thomas und seine Freunde 21. Dezember | Super RTL | 09:45 - 10:00 Uhr | Animationsserie Infos

Ein großes Fußballturnier steht an. Rot gegen Blau. Sondor gegen Barrow. Der blaue Thomas nimmt die Fans von Sondor mit und der rote James die von Barrow. Die Begeisterung der Fans überträgt sich auf die beiden Loks. Sie beschließen, schon vor dem Spiel einmal auszutesten, wer die Stärkeren sind. Während sich die beiden Loks unter dem Jubel der Fans ein Rennen liefern, vergessen sie leider vollkommen, dass sie noch ganz andere Aufträge haben. Die Folge ist ein schreckliches Durcheinander... Original-Titel: Thomas the Tank Engine & Friends Untertitel: Rot gegen Blau Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, GB 2015 Regie: Don Spencer Folge: 15 Schauspieler: George Carlin Pierce Brosnan Alec Baldwin Edward the Blue Engine William Hope Henry the Green Engine Kerry Shale Michael Legge