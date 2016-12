Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:00 Uhr | Weihnachtsfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Jack Frost will dem Weihnachtsmann den Topjob am Nordpol abspenstig machen. Ein alter Vertrag ermöglicht es ihm, Santa Claus abzulösen, als der gerade zu einem Treffen mit ehemaligen Mitschülern gereist ist. Doch der erfahrene Weihnachtsmann gibt nicht kampflos auf. Original-Titel: The Santa Clause 3: The Escape Clause Laufzeit: 105 Minuten Genre: Weihnachtsfilm, USA 2006 Regie: Michael Lembeck Schauspieler: Santa / Scott Calvin Tim Allen Mrs. Claus / Carol Elizabeth Mitchell Charlie Eric Lloyd Neil Miller Judge Reinhold Laura Miller Wendy Crewson Lucy Miller Liliana Mumy