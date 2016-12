Cop John McClane (Bruce Willis, l.) reist zu seinem Sohn Jack (Jai Courtney), der in Moskau unter Mordanklage steht. Er soll im Auftrag des Regimekritikers Yuri Komarov (Sebastian Koch) ein Attentat verübt haben. In Wahrheit arbeitet Jack für die CIA und soll Komarov außer Landes schaffen. Am Prozesstag fliegen Jack, John und ihrem Schützling plötzlich Kugeln und Granaten um die Ohren.