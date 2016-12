Der würzige Geruch von Weihrauch, der honigsüße Geschmack von Datteln und dann das schaurige Gefühl, das eine Giftnatter erzeugt, während sie sich langsam um den eigenen Arm wickelt. Der Orient weckt viele Assoziationen - und entzieht sich selbst doch jeder eindeutigen Definition. LexiTV reist in dieser Ausgabe in die Länder der aufgehenden Sonne. Zum Beispiel nach Abu Dhabi, wo Kamelrennen das sind, was für uns der Fußball ist. Erfahren Sie, weshalb dort inzwischen keine Kinder mehr, sondern Roboter als Jockeys zum Einsatz kommen. Und besuchen Sie mit uns den Oman, wo Weihrauch als Wundermittel und Parfum nachgefragt ist. Außerdem in der Sendung: der nicht ganz ungefährliche Alltag von Schlangenbeschwörern in Marokko, filigrane Teppichkunst aus dem Iran und eine Obsternte, die Bauern in Ägypten regelmäßig auf die Palme bringt.