Während der Bandprobe wird Clara von Sabrina wegen ihres heimlichen Dates mit Yannick zur Rede gestellt: Sie soll sich endlich eindeutig zu ihrer Beziehung bekennen. Da sich Clara noch nicht festlegen kann, zieht Sabrina die Konsequenzen und kehrt Clara den Rücken zu. Clara lässt sich bei einem Discobesuch von Yannick überreden, eine vermeintlich legale Entspannungsdroge zu probieren. Doch das Mittel, das Yannick für völlig harmlos hält, löst bei ihm noch in derselben Nacht einen Ohnmachtsanfall vor der Kleist-Villa aus. Clara alarmiert Christian, der Yannick zwar im letzten Moment retten kann, aber auch wütend über dessen verantwortungsloses Verhalten ist - immerhin ist Yannick volljährig, Clara noch nicht. Christian warnt Yannick eindringlich vor den Gefahren seiner Drogenexperimente, doch der zeigt sich uneinsichtig. Bei einem seiner Notarzteinsätze muss Christian erneut den bewusstlosen Yannick behandeln. Gemeinsam mit Timotheus von Hatzfeld geht er den Ursachen für Yannicks Zusammenbrüche auf den Grund und verhindert gerade noch Schlimmeres. Nach der Trennung von Anna fällt es Christian äußerst schwer, sich wieder an ein Leben als Single zu gewöhnen. Er versucht die Leere in seinem Alltag mit mehr Arbeit zu füllen. Ausgerechnet bei von Hatzfeld findet er passende Gesellschaft, denn er muss akzeptieren, dass Lisa in ihrer Ehe mit Michael aufblüht. Piwi hingegen macht sich große Sorgen um Anke, denn bei seinem letzten Video-Telefonat schien sie seltsam bedrückt. Seither meldet sie sich nicht mehr, und Piwi wird misstrauisch - hat Anke etwa eine Affäre und weiß nicht, wie sie es ihm beichten soll? Er hält die Ungewissheit nicht mehr aus und ruft in Ankes Hotel in Singapur an, aber dort ist sie nicht mehr untergebracht. Er beschließt, nach Singapur zu fliegen, um sich Gewissheit zu verschaffen. Auf dem Weg zum Flughafen erreicht Piwi per Handy eine überraschende Nachricht von Anke: Sie ist auf dem Weg von Singapur nach Eisenach. Als die beiden gemeinsam wieder bei den Kleists eintreffen, erwartet die Familie eine große Überraschung: Anke ist schwanger!