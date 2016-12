Tina rutscht vor David raus, dass Oskar sie für Pias Tod verantwortlich macht. Langsam findet sie sich damit ab, dass es zwischen ihr und Oskar endgültig aus ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass es Oskar nicht kalt lässt, wie schlecht es ihr geht. Als er Tina besucht, trifft er auf David, der ihm klarmacht, dass er Tina nicht die Schuld an Pias Tod geben kann. Fassungslos verdächtigt Oskar seine Ex-Freundin, David die düsteren Hintergründe um Pias Tod erzählt zu haben. Aufgewühlt lässt Tina sich auf eine Nacht mit David ein - William überspielt seine aufkommende Eifersucht auf Adrian. Clara überrascht ihn mit einer Einladung ins Bräustüberl, während Adrians Streit mit Desirée sich weiter zuspitzt. Und so stört Adrian im Bräustüberl unabsichtlich Claras und Williams Date, wodurch das Fass für William zum Überlaufen gebracht wird. Friedrich hat Melli, die nun als Hauptverdächtige des Fabergé-Ei-Diebstahls gilt, anonym bei der Polizei angeschwärzt. André hat derweil eine andere Idee, wie sie dem Dieb des Juwelen-Eis auf die Spur kommen könnten. Natascha versucht vergeblich, Naomi als Sponsorin für ihre Autobiographie zu gewinnen. Vor Michael will sie sich jedoch keine Blöße geben und behauptet daher, dass sie ihre Autobiografie in Eigenregie veröffentlichen wird.