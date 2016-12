Sydney! Am weltberühmten Bondi-Beach hinterlässt das wiedervereinte Mutter-Töchter-Gespann Heike, Kim und Jill Spuren im Sand. Währenddessen zeigt Patisserie-Praktikantin Agnes in einer Cupcake-Manufaktur, was in ihr steckt. Entertainment-Managerin Cori hingegen schmiert im Kampf mit der Buttercreme ab, genauso wie Hotelpraktikantin Laura bei ihrem ersten Einsatz im Restaurant. Die Passagiere Christine und Steffen erfüllen sich mit dem Besuch des Opernhauses einen Traum und Torwart-Legende Nadine Angerer versucht, im Rugby-Land Australien einen Fußball zu finden.