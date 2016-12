Beim Weihnachtskonzert kann sich jeder der 'Sing meinen Song'-Künstler seinen weihnachtlichen Songwunsch erfüllen lassen: So wünschen sich "The BossHoss" von Annett Louisan den Christmas-Klassiker 'Jingle Bells', Seven gibt für Wolfgang Niedecken den Bing-Crosby-Evergreen 'If only in my Dreams (I'll be home for Christmas)' zum Besten und Nena singt den Bob Dylan-Klassiker "Blowing in the Wind" in der deutschen Version von Marlene Dietrich. Aber die Künstler beschenken die Runde auch mit ihren eigenen Lieblings-Weihnachtssongs: Während sich die 'The BossHoss'-Jungs für ihre Country-Rock-Version von "Riding Home" entschieden haben, performt Wolfgang Niedecken den "Christmas Blues" von Bob Dylans Weihnachtsalbum auf seine Weise. Nena und Samy Deluxe stellen gemeinsam erstmals ihre Eigenkomposition "Der Baron von Grinchhausen" vor. Außerdem präsentiert Xavier Naidoo den Song 'Ein neues Jahr', den er für das Weihnachtskonzert geschrieben hat und mit dem er sich von "Sing meinen Song" musikalisch verabschieden will. Und die traditionellen Wichtelgeschenke dürfen auch in diesem Jahr nicht fehlen. Diese Titel präsentieren die 'Sing meinen Song'-Künstler beim Weihnachtskonzert: Xavier Naidoo: "Ihr Kinderlein kommet" / "Ein neues Jahr" The BossHoss: 'Merry Christmas Baby? / "Riding Home" Nena: "Der Baron von Grinchhausen" / "Die Antwort weiß ganz allein der Wind" Samy Deluxe: "The Dock of the Bay" / "Sound the trumpet (Christmas is here)" Annett Louisan: "Jingle Bells" / "River" Wolfgang Niedecken: 'Happy Christmas (War Is Over)? / 'Weihnachtsblues? Seven: 'If only in my Dreams (I'll be home for Christmas) ' / "The First Noel"