* Weihnachtsbäume: beliebt und belastet? In Deutschland werden fast 30 Millionen Weihnachtsbäume jedes Jahr verkauft. Doch in den grünen Tannenzweigen können Unkrautvernichtungsmittel von den Plantagen enthalten sein. Spuren davon sind nachzuweisen. Wie gesundheitsgefährdend ist das? Und: Sind Weihnachtsbäume aus dem Ausland höher mit Schadstoffen belastet? * Paketdienste im Test: Lieferung schnell und sicher? Pro Tag werden in Deutschland mehr als sechs Millionen Pakete und Päckchen transportiert. "Markt" stellt die vier Auslieferfirmen DHL, DPD, GLS und Hermes auf den Prüfstand. Preise, Dauer der Zustellung, Service und der richtige Umgang mit den Paketen sind die Kriterien. Welcher Paketdienst besteht den Test? "Markt" deckt auf! * Marzipan: Wie süß ist lecker? Die Qualität von Marzipan hängt von dem Anteil der Mandeln in der Marzipanrohmasse und von der verwendeten Zuckermenge ab. Marzipanbrote können, ebenso wie Brot aus Getreide, zu fest, zu trocken und zu krümelig sein. Aber eben auch zu süß, mit zu viel Zucker oder Schokolade. Schmeckt man den Unterschied zwischen billigem und teurem Marzipan? * Kaputter Fahrschulwagen: Versicherung verzögert Zahlung! Auffahrunfall mit fast 4.000 Euro Schaden. Ein Fahrschulwagen wird beschädigt, der andere Fahrer ist schuld. Eigentlich ist alles klar. Doch die gegnerische Versicherung zögert den vollständigen Ausgleich des Schadens hinaus. Kann dem Fahrschullehrer geholfen werden? "Markt" mischt sich ein. * Wintergemüse: Vitaminbomben gegen die Kälte! Auch im Winter muss man nicht auf Gemüse verzichten. Frostharter Winterspinat, Schwarzwurzeln, Sellerie oder Winterrettich bringen jede Menge gesunde Inhaltsstoffe ins Essen. Doch was muss man bei der Zubereitung beachten? Und hilft das Gemüse sogar gegen Grippe und Husten?